伊朗稱遙控機槍殺「核彈之父」 專家質疑

軍事專家指簡單方法已可暗殺

伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）周一出席法赫里扎德的葬禮時說：「敵人採用一種全新方法和風格，以及專業的手段，成功達到他們的目的。」伊朗半官媒法斯通訊社（Fars）披露暗殺行動細節，法赫里扎德與妻子上周五在保鑣車的護送下，前往德黑蘭市郊的阿布薩，其間法赫里扎德從防彈車中走出，遭到一輛停在150米外的日產汽車內的遙控機槍掃射，他最少身中3槍，其後送院不治。日產汽車在槍擊行動後即發生爆炸，整個暗殺行動短短3分鐘，通過電子設備遙控，沒有任何武裝人員在場。

伊朗已指摘以色列為兇手，誓言會報復。目前未有組織承認責任，以色列未否認是否參與該襲擊。

英國軍事專家沃特林（Jack Watling）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，質疑伊朗媒體所述的技術無效於精確打擊單個目標，「儘管理論上，使用自動武器精確瞄準目標的能力是可行的，但有可能瞄準你不想打中的目標。」沃特林指出，過往被指是以色列發動的暗殺行動皆使用簡單方法實行。以色列軍事記者梅爾曼（Yossi Melman）亦質疑伊朗對暗殺事件的說法和報道細節，充滿矛盾。

特朗普女婿本周訪中東

法赫里扎德遭暗殺後，中東局勢轉趨緊張。美國傳媒報道，美國總統特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納本周將出訪中東，前往沙特和卡塔爾，預料此行是討論伊朗及以色列問題，推進阿拉伯國家與以色列實現關係正常化的進程。

一些伊朗專家和高級官員推測，暗殺事件可能會破壞伊朗與未來拜登政府之間的外交關係。

（華爾街日報/今日美國報）