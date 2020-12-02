法國順民意 擱置護警法案 被指阻監察警暴 執政黨稱會重寫

黑人音樂人上月遭警暴掀抗議

黑人音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）上月底在其巴黎製作室外被3名警員以未戴口罩為由截查，但警員不但毆打他，還向單位投下催淚彈，及後控告澤克勒拒捕等罪名。但警暴過程被閉路電視拍下，片段曝光後引發法國社會強烈反彈，有示威抗議警暴。涉事警員被停職，正接受刑事調查，兩人還押，另外兩人暫獲保釋。法國總統馬克龍回應稱對事件感到震驚。

事件令法國警暴的問題重新成為輿論焦點，外界隨即關注法國政府推出的《整體安全法》草案。該法案被認為馬克龍政府意在討好右翼選民，以助其2022年尋求連任，但被質疑是過分限制示威和保護警察，尤其是第24條最惹爭議，執政共和前進黨（LREM）內部的左派成員以至全國傳媒皆批評條款內容。

法案被指討好右翼選民 助馬克龍連任

保守派陣營出身的內政部長達爾馬寧此前一直拒絕撤回草案，但馬克龍周一召開緊急會議，跟達爾馬寧及黨內高層商討後，共和前進黨終於轉軚。

第24條雖然不是完全禁止警員影像，但明確指出帶有「明顯危害意圖」下分享警員影像是犯罪（例如是挑起針對警員的暴力），最高刑罰是判監1年兼罰款4.5萬歐元（約42萬港元）。法案旨在阻止社交媒體對警員「起底」，提出立法要求的警察工會聲言可給予警員更大保護，卻被質疑會妨礙社會監察以令警暴曝光。澤克勒的遭遇正體現這一點，他說：「我足夠幸運，有錄影片段可保護到我。」

條款旨在阻起底 被批過分護警

在民意反彈下，馬克龍政府及執政黨只好讓步。共和前進黨的國會領袖卡斯塔內（Christophe Castaner）宣布，將先撤回法案，承認「有需要釐清措施」，「法案將會完全重新寫過，會再提交新版本」。他承認外界存有質疑聲音，又聲言不會容忍新聞自由受到削減。

（路透社/法新社/BBC）