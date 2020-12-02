威斯康星亞利桑那確認拜登勝選

特朗普稱團隊將再提訟

特朗普在11月3日大選投票日之後一直拒絕承認落敗。他周一再次宣稱今次大選是對美國的「最大騙局」，批評亞利桑那州長杜瑟（Doug Ducey）急於簽署確認拜登勝出，「亞利桑那州不會忘記杜瑟所做的事」，又稱其團隊最快周二會在威斯康星和喬治亞州提出其他訴訟。威斯康星州選舉委員會由兩黨成員組成，其中共和黨人曾表示，希望選舉委員會主席雅各布斯（Ann Jacobs）等待特朗普團隊用盡法律挑戰後才認證結果，特朗普陣營或會就雅各布斯自行認證選舉結果的權力提出挑戰。州法律賦予她 作為選舉委員會主席認證結果的明確權力和責任，但州選舉法有其他部分提到選舉委員會全體6名成員認證結果的角色。

喬治亞州已於11月20日確認拜登獲勝，現正按特朗普團隊要求進行第二次重新點票。另外3個特朗普團隊主要提出選舉爭議的州份，包括密歇根、內華達和賓夕法尼亞，較早前亦已認證選舉結果。

（紐約時報/華盛頓郵報）