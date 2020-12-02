威斯康星亞利桑那確認拜登勝選

【明報專訊】美國總統特朗普團隊提出選舉爭議的兩個游離州威斯康星和亞利桑那，周一（11月30日）先後認證選舉結果，正式確認民主黨的拜登勝出總統大選，進一步鞏固其勝利。
特朗普稱團隊將再提訟
特朗普在11月3日大選投票日之後一直拒絕承認落敗。他周一再次宣稱今次大選是對美國的「最大騙局」，批評亞利桑那州長杜瑟（Doug Ducey）急於簽署確認拜登勝出，「亞利桑那州不會忘記杜瑟所做的事」，又稱其團隊最快周二會在威斯康星和喬治亞州提出其他訴訟。威斯康星州選舉委員會由兩黨成員組成，其中共和黨人曾表示，希望選舉委員會主席雅各布斯（Ann Jacobs）等待特朗普團隊用盡法律挑戰後才認證結果，特朗普陣營或會就雅各布斯自行認證選舉結果的權力提出挑戰。州法律賦予她 作為選舉委員會主席認證結果的明確權力和責任，但州選舉法有其他部分提到選舉委員會全體6名成員認證結果的角色。
喬治亞州已於11月20日確認拜登獲勝，現正按特朗普團隊要求進行第二次重新點票。另外3個特朗普團隊主要提出選舉爭議的州份，包括密歇根、內華達和賓夕法尼亞，較早前亦已認證選舉結果。
（紐約時報/華盛頓郵報）
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