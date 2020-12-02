「Pandemic」列《韋氏字典》年度字

世界衛生組織（WHO）3月11日將新型冠狀病毒疫情定性為大流行後，民眾在網上字典搜尋「大流行」的次數飈升。1831年成立的《韋氏字典》在官網上說，這個字彙當日在網絡創下「2020年字典搜尋量單日最大增幅，比2019年同日增加115,806%」。韋氏表示，「大流行」一字今年在網絡字典搜尋次數最多。其出版公司說：「有時候一個字彙定義了一個時代，而在這個異常和異常艱難的一年，符合寫照的一個字彙立刻脫穎而出。」

根據《韋氏字典》官網，「大流行」定義為一種疾病在廣泛地區爆發，例如在多個國家或多洲，通常會影響很大一部分人口。韋氏表示，這個字彙源於希臘語pan和demos。pan有「全部」、「每一」之意；demos則意指民眾。

日本十大流行語 半數與疫有關

英國權威字典《柯林斯英語詞典》（Collins Dictionary）上月10日公布2020年度字詞為Lockdown（封城）。隨着疫情肆虐全球，這個字詞使用率也大幅增加。日本2020年流行語大獎昨日揭曉，由防疫新詞彙「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸）奪得，十大流行語中，一半與疫情有關。

（路透社/中央社）

（抗疫新階段）