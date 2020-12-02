新掃描技術證輕症者肺受損 年輕人不例外

該研究對10名年齡介乎在19至69歲的新冠患者做測試，他們都並非重症患者（例如未曾入住深切治療部或使用呼吸機），常規掃描沒有發現他們的肺部有問題，但當中有8人在感染病毒後3個月持續出現呼吸急促和疲倦問題。研究目的是找出非重症患者有否出現肺部損傷，受損程度是永久性還是暫時性。

部分3個月持續氣促 常規掃描難發現

在磁力共振（MRI）掃描期間，研究人員使用氙氣（Xenon）來識別常規掃描未能發現的肺部損傷，結果發現那8名呼吸困難的人，其部分肺部氧氣進入血液出現困難，意味着他們的肺部受損。現時已知高齡患者出現嚴重病徵和死亡的風險顯著增加，但負責研究的教授格里森（Fergus Gleeson）表示，若測試發現肺部受損發生在更廣泛的年齡層，甚至在毋須住院的患者身上，就可能改變治療指標。

研究結果促使格里森團隊計劃再對100人做試驗，以查證未曾住院及非重症患者是否同樣有類似情况。

料一成患者肺損傷致長期症狀

協助測試的英國醫生海勒（Shelley Hayles）認為，新冠患者中多達10％的人可能會有導致長期症狀的某種形式的肺部損傷。然而目前醫護人員很多時都不能告訴患者他們到底出了什麼問題，也不知道如何解決症狀，令病人承受莫大壓力。新的掃描方法找到病人肺部受損的真相，有助診症和對症下藥。

英國哮喘協會及英國肺臟基金會的研究主任沃克（Samantha Walker）博士指出，這項研究有助醫學界更好地了解新冠病毒對人體造成的長期損傷，若進一步的調查顯示肺部受損，則可開發一種能夠測量由新冠病毒引起肺部損傷的檢測方法，這有助研發特定的治療方法。

（BBC）

（抗疫新階段）