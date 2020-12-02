美衛生部長：聖誕前可望接種疫苗 歐藥管局同接許可申請 法國計劃明春全民注射

FDA月中開會 數天可審批

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國藥廠莫德納（Moderna）周一表示，已請求美國食品及藥物管理局（FDA）檢視新增資料，作為其新冠疫苗申請緊急使用授權的證據。新資料顯示，莫德納的疫苗防護力達94.1%，在預防重症方面成功率更達到100%。美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國伙伴BioNTech在11月20日也已為他們合作研發的疫苗，向FDA提出緊急使用授權申請。FDA將於12月10日和17日，與旗下的疫苗和相關生物製品諮詢委員會開會，分別檢討輝瑞和莫德納的疫苗許可申請。CNN報道，如果獲批，CDC的諮詢委員會將於一至兩天內建議哪些人可優先接種，預計醫護人員和安老院舍院友將可先行接種。

前線醫護安老院長者料先接種

美國衛生部長阿扎（Alex Azar）周一向哥倫比亞廣播公司（CBS）說，如無意外，在FDA開會後幾天內就會批出許可。他說：「我們有望在聖誕節前看到這兩支疫苗推出和開始為民眾接種。」他表示，將由各州長決定第一批疫苗接種對象，相信州長們會按照基於科學和證據提出的當局建議，但預計前線醫護人員和安老院舍院友將可先行接種。被視為美國抗疫大將的國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）亦表示，預計首批疫苗接種將於12月較後時間展開。

航空公司安排運送分發

路透社報道，美國上周累計110多萬新增病例，約1萬人死亡。根據路透社分析各州縣通報結果，截至11月29日的一周新增病例減少3.8%，死亡病例少3.9%。不過，多名衛生官員說，感恩節假期很可能因為許多檢測中心關閉而使通報數字較低，因此本周數字或許會異常暴增。

另外，美國廣播公司（ABC）引述消息人士報道，雖然政府仍未正式批准輝瑞和德國BioNTech研發的新冠疫苗推出，但聯合航空已經運送出首批疫苗。

報道稱，這意味着數以千計的疫苗可能已經運抵芝加哥（聯合航空總部所在地），隨時可以分發。聯邦航空管理局（FAA）早前表示已成立一支運輸小組，確保疫苗安全有效地運送，確保讓運載疫苗和相關工作人員的飛機擁有優先權。除了聯合航空，DHL也會參與運送疫苗工作，並已在全國多地安排運輸及儲存點。

（美國廣播公司/哥倫比亞廣播公司/CNN）

（抗疫新階段）