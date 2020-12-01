英封城一月 確診減1/3 專家：證分級控疫措施有效

英格蘭因新冠確診個案急升，當局從11月5日起實施封城至12月2日。倫敦帝國學院（Imperial College London）與市場研究公司Ipsos MORI展開共同調查，於11月13日至24日期間，隨機為10.5萬名志願者以鼻咽拭子採樣做病毒檢測，發現每1萬人有96人受感染，與研究團隊10月16日至11月2日封城前檢測顯示每1萬人有132人受感染相較，感染率減少近30%。原本疫情最嚴重的西北部、東北部的感染人口比例降低逾半，分別由2.53% 降至1.08%，以及由1.88%降至0.72%，另一重災區約克郡—亨伯感染人口比例則由1.8%降至1.17%。至於目前疫情最嚴重的西米德蘭茲郡感染人口比例達1.55%，較封城前稍減了0.01個百分點。

報告估計，研究期間病毒基本傳染數（R0）降至0. 88，意味每個感染者平均傳染少於一人，即疫情規模正縮減。另外，封城期間每日新增感染個案約為7.2萬宗，較10月底時每日新增10萬病例顯著下降，不過下降遠較增加慢：10月底時新增感染個案每9天便會倍增，但如今每37天才減少一半。

新三級制料遇反對 英揆警告可致醫療爆煲

帶領研究的傳染病學家艾略特（Paul Elliott）教授稱，今次的研究說明分級控疫的措施有助控制部分重災區的疫情，而封城加強了其效果，情况令人鼓舞，但未來更重要的是透過行動協助遏制病毒傳播。今次研究獲政府資助。

首相約翰遜政府正着手加快推出疫苗接種，並擬推出新的三級制疫情警戒級別系統，按各區疫情實施較前嚴格的防疫措施。下議院今（12月1日）將就新安排表決，但料遇部分保守黨議員反對，憂導致經濟危機。約翰遜周日發文警告，如不採用新系統，恐令英國國民保健服務（NHS）不勝負荷，造成災難後果。

（路透社/BBC/衛報）

（抗疫新階段）