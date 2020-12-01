日本內望：釣島糾紛為何成日本對華反感主因？ ／文：張望

11月17日，第16屆「北京－東京論壇」在網上發表一年一度的中日關係輿論調查。根據日本言論NPO的民意調查顯示，接近九成（89.7％）的日本受訪者對中國持負面印象。其中，令人感到意外的是，相比過去較為突出的中日歷史問題，今年的民調顯示，釣魚島領土糾紛成為日本民眾反感中國的主要原因（57.4％）。

為什麼存在已久的中日領土糾紛在2020年成為日本對華民意的焦點呢？

中日兩國釣魚島論述迥異

近十年來中日兩國在釣魚島的對立升級，源於2010年的中日撞船事件，並在2012年日方國有化釣魚島後激化。日本國內的主流見解概括如下：第一，明治日本於1879年接管琉球和釣魚島，1895年正式兼併。二戰後，美國明確把釣島列入其託管的琉球群島之內。美國依照1971年歸還沖繩的條約，把釣魚島的行政管轄權交給了日本。研究日中關係的中央大學學者服部龍二2012年在接受NHK訪問時稱，1972年9月周恩來在接見時任日本首相田中角榮時表示暫先不談釣島問題，可視之為中國主動放棄釣魚島主權。第二，中國大陸和台灣積極聲稱擁有釣魚島主權，是在1968年聯合國報告指出釣魚島附近有豐富的石油蘊藏之後。中國於1960年出版的《世界地圖集》明確標認釣魚島為日本領土。第三，1990年代後期，中國崛起，日方懷疑中國藉釣島問題有計劃地實施海洋擴張。理據是，中國在1992年單方面公布《領海法》，把釣島列入中國領土。日本前外交官前東鄉和彥2012年曾在東京的一個論壇上披露，2008年12月，兩艘國家海洋局所屬的中國海監總隊船舶環繞釣島一周並長時間逗留勘察，事後高調宣傳要打破日本有效控制，此舉令日方感到震驚。

對於日方主張，中方的見解和反駁如下：第一，早在15世紀明朝時期中國就有文獻和地圖記載釣魚台。第二，釣魚台不是琉球的一部分。清朝在1894/95年中日甲午戰爭中戰敗，簽下不平等的《馬關條約》，把包括釣魚島在內的台灣割讓給日本。1945年日本戰敗，根據1943年的《開羅宣言》，《馬關條約》全部失效，釣魚島作為台灣附屬島嶼理應歸還給中國。第三，中國大陸出版的地圖冊標示尖閣列島的名稱，並不代表中國官方正式承認釣魚台屬於日本。有中方智庫人員指出，1978年鄧小平提出「擱置爭議，共同開發」，當時日方並無異議，但這一協定到2010年被日本單方面推翻。

1972年邦交正常化後，中日兩國政府基於雙邊關係大局，有默契地低調處理釣魚島領土糾紛。即使在中日關係極度惡化的小泉時期，自民黨政府依然慎重處理釣魚島問題，於2004年把相關保釣抗議人士遣返中國，而非拘捕。然而，2010年撞船事件，沒有執政經驗的民主黨不熟悉釣島問題的複雜性，意圖起訴中國船長和船員，引起中方強烈反彈。進入2020年，日方聲稱中方海警船今年反覆「入侵」釣魚島，情况惡化。但中方則指出，是日方海上保安廳船舶縱容日方民間船舶乃至右翼分子接近釣島，迫使中方派海警艦艇尾隨並將之驅離。然而，在日本國內，中方海警「入侵」釣魚島經媒體反覆報道成為新聞焦點，不熟悉中日領土糾紛複雜歷史背景的日本民眾普遍把釣魚島問題視為中國海上擴張的徵兆。就是這樣，在華人意識中作為歷史屈辱象徵的釣魚島，在日本變成了確保日本主權和本國安全保障的政治議題。

以創見和平解決領土爭端

美國前任在台協會主席Richard C. Bush於2010年出版《一山二虎：中日關係的現狀與亞太局勢的未來》（The Perils of Proximity: China-Japan Security Relations）一書中專門探討中日海上領土糾紛。作者指出，釣魚島主權爭議複雜。中日之間的歷史恩怨，雙方的國內政治和民族主義情緒失控，對雙方意圖的情報誤判及文武關係（civil-military relations）的失衡，都極易觸發兩國間不必要的衝突。中日兩國的有識之士一直也對釣魚島問題的惡化憂心忡忡。北京大學國際政治學者王逸舟曾在其著作《創造性介入：中国外交新取向》（北京大學出版社：2011年）一書中指出，在中國崛起的戰略機遇期，中國要成為一個「謙虛而謹慎的大國」，以創造性智慧化解涉及主權邊界的安全挑戰。在中日領土糾紛問題上，王引用了早稻田大學中國問題專家天兒慧教授的大膽構想，建議中日兩國應先凍結領土爭議，在釣魚島建立禁止雙方民間船舶私自進入的「共管地帶」；兩國可以各自派出相關專家展開討論和對話，化解衝突。

中國和日本都是東亞大國，也是世界第二和第三大經濟體。為了防止兩方國民的相互對立激化，東京和北京都有必要保持冷靜克制的態度，竭盡全力尋找化解對立的妥協點，以和平方式解決釣魚島領土糾紛。

文：張望

（日本早稻田大學國際教養學部副教授）