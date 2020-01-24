特朗普質疑司法部FBI參與大選舞弊

談及法律戰 「訴訟難交到最高法院」

特朗普前日透過電話接受霍士新聞節目訪問，稱他的想法在6個月內都不會改變，他重申大選有嚴重舞弊，但仍然沒提出任何證據。他的競選團隊在部分對拜登勝選關鍵的州份提出多項訴訟，嘗試說服法官有選舉違規情况但屢嘗敗仗。特朗普談及法律戰時說：「問題是訴訟難以提交到最高法院」。他未有說明是否質疑最高法院會拒絕受理上訴，或其團隊不會提出上訴。

特朗普又批評司法部和FBI在有關大選的指控上「失蹤」：「可想像若你在FBI或司法部，這是要留意的最重要事情。但他們在哪裏？我什麼都看不到。」更稱兩個部門或有份參與舞弊。

FBI拒絕回應有關評論，而司法部則未有回覆查詢。

拜登在大選獲得逾8000萬張普選票，打破歷來總統候選人紀錄，惟特朗普指拜登沒8000萬票，但未有提出證據，而他的指控亦未阻拜登的大選勝果進一步獲鞏固。威斯康星州兩個最大的縣周日完成重點選票後，亦確認拜登贏得這個游離州份，得票較特朗普多逾2萬票。

（華盛頓郵報/中央社/路透社）