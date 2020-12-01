金融時報：歐盟部署與美重建聯盟協調制華

報道指該份文件謀求與美國締結新聯盟，消弭特朗普執政年代的緊張關係，攜手規管資訊科技、控制新冠病毒大流行等共同問題，包括協調抑制中國。文件草稿寫道：「作為開放民主的社會和市場經濟體，歐盟與美國都認同，中國日益壯大的國際自信帶來戰略挑戰，即使我們雙方始終未得出彼此同意的最佳解決辦法。」它表示，假如民主世界要捍衛自身利益，對抗「專政」、「封閉經濟體」利用歐美社會所仰賴的開放，歐盟與美國的伙伴關係需要「維持和延續」。

另外拜登競選時曾承諾就任後要辦一場「民主峰會」（Summit for Democracy）。外交界相信邀請名單將反映新政府的外交盤算與好惡。美國政治新聞網站Politico上周六一篇文章點出，「民主」尺度空泛，如土耳其、波蘭、菲律賓、印度、秘魯、緬甸，縱有選舉但其民主定位具爭議。有專家主張邀請台灣，兼在峰會上討論反制中國大陸、俄羅斯。有人建議邀請邁向民主的國家如蘇丹。

（金融時報/路透社）