拜登提名耶倫任財長 經濟班底出爐 通訊團隊全女班 創美國歷史

根據拜登公布的經濟團隊名單，共6名成員，包括獲提名財長的耶倫，其他成員包括美國智庫美國進步中心（Center for American Progress）執行長坦登（Neera Tanden），她將出任白宮管理及預算辦公室主任，普林斯頓大學勞工經濟學家勞斯（Cecilia Rouse）擔任經濟顧問委員會（CEA）主席，另安排競選顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）擔任CEA成員，以及提名奧巴馬執政時期的資深國際經濟顧問阿德耶莫（Adewale Adeyemo）擔任耶倫的首席副手。

耶倫首務張羅刺激經濟方案

在新冠病毒疫情衝擊下，美國經濟前景未明，就業增長緩慢。摩根大通經濟學家在11月預計，明年第一季度經濟將萎縮。早前美國多間傳媒報道，拜登計劃提名聯儲局前主席耶倫擔任財政部長。若耶倫提名獲得通過，她需要為新一輪刺激經濟方案，與勢將繼續控制參議院的共和黨人展開談判。

拜登在11月初表示，財長人選將獲民主黨自由派及溫和派的廣泛支持，耶倫得到麻省民主黨國會女參議員沃倫等自由派人士的讚賞，而她在近十名共和黨人的支持下，於2014年獲得參議院確認，成為首名擔任聯儲局主席的女性。《華爾街日報》周日引述知情人士報道，拜登希望組成一個背景多元化的經濟顧問團隊。

不過報道指拜登某些任命人選或遭到共和黨及民主黨內自由派人士的質疑，例如曾任希拉里顧問的坦登，她在奧巴馬執政期間是《可負擔醫保法案》（Affordable Care Act）制定者之一，共和黨人多次試圖廢除該法案。部分共和黨人表示坦登很難得到參議院的大多數支持。另外，拜登參選時強調，若當選將對富人和企業提高稅收，包括對年收入高於40萬美元（約312萬港元）的家庭增稅，但這項主張亦可能遭共和黨反對。

通訊團隊重用「奧班子」

此外，拜登周日（11月29日）亦對外公布通訊團隊人選，這個7人團隊全為女性成員，由拜登競選團隊發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）領導，她將擔任白宮傳訊總監，她在奧巴馬執政時期曾任副總統拜登的通訊主任，奧巴馬時期的國務院發言人普薩基（Jen Psaki）則出任白宮發言人。其他成員還包括曾任拜登競選團隊通訊主任的托巴爾（Pili Tobar）將任白宮副通訊主任，拜登選團隊資深顧問桑德斯（Symone Sanders）則出任副總統當選人賀錦麗的首席發言人。

拜登在聲明中說：「與美國民眾直接和真實地溝通是總統的重要職責之一，這支團隊將肩負連接美國人民與白宮的重任。」

（金融時報/華爾街日報/衛報）