稱百年前兼併屬「解放」燃火頭 塞爾維亞黑山互逐大使

黑山外交部上周六（28日）發聲明，以「干涉內政」為由宣布驅逐塞爾維亞駐黑山大使博若維奇（Vladimir Bozovic），必須在72小時內離開黑山國境。事緣博若維奇上周五（27日）聲稱1918年決定黑山應失去獨立地位，併入塞爾維亞人、克羅地亞人以及斯洛文尼亞人王國的會議是「解放」，他在代表黑山塞爾維亞人的協會會議上表示，當年的決定是「人民想和塞爾維亞統一的自由表達」。

南斯拉夫遺錯綜複雜歷史恩怨

聲明指出，博若維奇的言論干預黑山內政，故將他列為「不受歡迎人物」。黑山外交部稱，博若維奇貶低了給予他外交待遇的國家，並指當局曾向博若維奇發出書面及口頭警告。塞爾維亞在數小時後採取同樣做法，驅逐黑山駐塞國大使米洛舍維奇（Tarzan Milosevic）在72小時內出境。

黑山和塞爾維亞的歷史恩怨由來已久。最早可追溯至1918年，黑山在一戰結束後被併入塞爾維亞人、克羅地亞人以及斯洛文尼亞人王國一部分，王國於1929年改名為南斯拉夫王國。1945年在共產黨控制下選出的臨時國會，宣布成立南斯拉夫人民聯合共和國，1963年更名為南斯拉夫社會主義聯邦共和國，由塞爾維亞、黑山、克羅地亞、斯洛文尼亞、馬其頓、波斯尼亞與赫塞哥維納等國及科索沃、伏伊伏丁那（Vojvodina）兩自治省組成。

1991年南斯拉夫聯邦逐漸解體，塞、黑於1992年組成南斯拉夫聯盟共和國，但民族矛盾湧現，2006年黑山通過公投獨立，塞爾維亞宣布繼承塞黑國際法主體地位，成為獨立國家。

2006年黑山獨立 民族矛盾未解

官方數據顯示，黑山62萬人口中，有29%為塞爾維亞裔。2018年黑山國會議員通過一項決議，象徵式地廢除了1918年會議決定，今年8月由親塞爾維亞民族主義陣營主導的黑山三大反對勢力在大選贏得多數席位後，局勢進一步緊張。

（BBC/法新社/中央社）