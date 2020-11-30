埃塞稱控制提格雷首府 通緝民兵領袖

阿比稱軍方在展開行動後數小時就已控制默克萊；他形容衝突是內部治安問題，拒絕國際社會協助調解的提議，又稱警方會嘗試拘捕TPLF罪犯及告上法庭。國營電視台指埃塞警方上周六對17名軍人發通緝令，控以衝突相關罪名，包括叛國及侵佔公共財產；當局自衝突以來，已通緝117名高級軍官，指他們跟TPLF有連繫。

路透社指今次衝突估計造成數以千計的人死亡，近4.4萬人逃往蘇丹。另外，美國國務院在Twitter表示，埃塞的鄰國厄立特里亞的首都阿斯馬拉（Asmara）上周六晚據報亦發生6次爆炸，暫未知是否與提格雷地區的衝突有關。

（路透社）