埃塞稱控制提格雷首府 通緝民兵領袖

【明報專訊】非洲國家埃塞俄比亞提格雷地區的衝突持續約3星期，埃塞總理阿比上周六（28日）晚稱部隊已全面控制提格雷地區首府默克萊（Mekelle），周日（29日）展開搜捕衝突另一方「提格雷人民解放陣線」（TPLF）領袖。TPLF主席德布雷齊翁（Debretsion Gebremichael）上周六表明會繼續作戰，意味衝突可能仍會持續。
阿比稱軍方在展開行動後數小時就已控制默克萊；他形容衝突是內部治安問題，拒絕國際社會協助調解的提議，又稱警方會嘗試拘捕TPLF罪犯及告上法庭。國營電視台指埃塞警方上周六對17名軍人發通緝令，控以衝突相關罪名，包括叛國及侵佔公共財產；當局自衝突以來，已通緝117名高級軍官，指他們跟TPLF有連繫。
路透社指今次衝突估計造成數以千計的人死亡，近4.4萬人逃往蘇丹。另外，美國國務院在Twitter表示，埃塞的鄰國厄立特里亞的首都阿斯馬拉（Asmara）上周六晚據報亦發生6次爆炸，暫未知是否與提格雷地區的衝突有關。
（路透社）
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