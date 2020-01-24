英增訂200萬劑Moderna疫苗 最快下周准用輝瑞貨

盼聖誕前用牛津疫苗

英國目前向7個疫苗開發者，共訂了3.57億劑新冠疫苗；其中4000萬劑是最早宣布可提供95%預防保障的美國輝瑞與德國BioNTech合作的疫苗。《金融時報》前日報道，英國藥品和保健康產品管理局（MHRA）即將本周決定採用，預定批准後的數個小時之內開始分發疫苗，快則下周一就能供應注射。

英國也訂了一億劑英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）-牛津大學疫苗，目標是聖誕節前採用。至於向Moderna採購可供350萬人接種的700萬劑，便要等到明春才可能運到英國。

英國為加快新冠疫苗的應用，援引了特別條例，使英國藥物監管機構能在這脫歐過渡期間，繞過歐盟自行加快審批。英國公私立醫院醫生已獲授命於12月中旬要把接種安排準備就緒。

約翰遜擬為分級防疫設日落條款

另外，英格蘭為遏止病毒擴散的一個月封城措施將於周三結束。政府上周四（26日）宣布隨之將實施更為嚴格的3級制防疫措施，各地警戒級別會每隔兩周檢討一次。英國廣播公司（BBC）指約翰遜為免周二下議院表決新三級制定時不滿的保守黨議員「叛變」，訂立迄2月3日的「日落條款」，國會到1月底再表決。

（BBC/彭博社/路透社）