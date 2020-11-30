賓夕法尼亞最高院再挫特朗普陣營

指郵寄投票法例實施逾一年 太遲入稟

有關訴訟由共和黨眾議員凱利（Mike Kelly）等發起，指控該州2019年起容許選民無條件申請採用郵寄投票的法例違憲，要求法院宣布該州郵寄選票無效，由該州立法機關決定選舉結果。不過，賓夕法尼亞州最高法院法官在上周六裁決中，一致認為有關法律已實施逾一年，而且提告人到本月21日才入稟，實屬太遲。上述訴訟同時要求阻止確認選舉結果，但賓夕法尼亞州上周二（24日）已正式確認拜登勝出，因此訴訟不影響對該州選舉結果。

賓夕法尼亞最高院法官表示，原告人未能指出任何一張郵票投票或點算上有舞弊，不能再次整理指控後重新入稟。

親特朗普組織棄訴訟 捐款人促退款

雖然按選舉人票推算，民主黨的拜登已勝出今屆總統大選，但特朗普至今仍未認輸，其支持者與民間組織亦尋求以法律訴訟推翻不利特朗普的大選結果。北卡羅萊納州商人埃謝爾曼（Fredric Eshelman）早前向得州休斯敦的親特朗普組織「True the Vote」捐款250萬美元（約1950萬港元）。該組織承諾在7個游離州份就選舉結果提告，然而埃謝爾曼上周三（25日）入稟休斯敦聯邦法院的文件指出，該組織已放棄法律行動，又中止其「驗證投票2020」運動，要求該組織退還所有捐款。他在入稟文件透露，該組織提出若他放棄提告，願退還100萬美元（約780萬港元）。

（彭博社/衛報/金融時報）