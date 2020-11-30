學者：警隊敵視訴求 改革注定失敗

欠訓練監督埋惡果 警暴源於結構問題

法國刑事法律與刑事制度社會學研究中心（CESDIP）總監德馬亞爾（Jacques de Maillard）指出，法國近日的警暴事件均顯明警員執法時保持透明非常重要，而同類事件不斷發生更反映其絕非個別事件，而是警隊在招聘、訓練與管理方面均有結構問題。CESDIP此前研究顯示，警員工作缺乏上級支援與監督，亦多受外界攻訐抨擊，令部分警員心生不滿，甚至選擇按自己方式「執法」。與此同時，招聘程序對警員的執法知識及與人溝通的技巧欠重視，亦無加強種族多元，埋下執勤時衝突頻生，以至加劇種族偏見等的惡果。

招聘未重溝通技巧 未消種族歧視

德馬亞爾認為，改革法例保障警員的同時亦必須尊重民眾的權利，保持平衡，強調政府的立場對警員的操守具影響力，如當局淡化警員施暴的責任勢令問題惡化，當局必須徹底檢視執法方式，改善警民關係與規限合理使用武力等，免生悲劇。

卡內基國際和平研究院高級研究員克萊因菲爾德（Rachel Kleinfeld）在《外交政策》雜誌撰文指出，良好的警民關係有助警方有效執法，亦可減少警暴，但問題在如何確保警員遵從改革措施。她說，向涉不當行為的警員究責，以及透過外部政治施壓推動改變警隊文化，都是改革成功關鍵，不過警方必須認清改革有助於達成其打擊罪案的目標，一旦警隊視要求改革、尋求公義者為對立者，改革便不可能成功。

（FRANCE 24/外交政策）