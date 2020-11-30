護警法案禁起底 引爆法國反警暴示威 傳媒工會斥開綠燈阻記錄警暴

巴黎、里昂、波爾多、里爾、雷恩、斯特拉斯堡等市上周六都有數以千計民眾參與示威。示威者指摘警察令法國人蒙羞、要求制止警暴。圖盧茲有示威橫額寫着「警察處處，公義無蹤」。政府稱，全國約有逾13萬人上街。

有示威者砸店縱火 警水炮驅散

其中巴黎遊行約4.6萬人，包括記者、新聞系學生、左翼人士、政客等。他們舉紅色工會旗幟或三色國旗，譴責警察暴力，要求新聞自由、要求內政部長辭職等自製標語。下午4時左右，和平遊行至巴士底廣場結束抗議活動。然而數百名黑衣示威者開始有激進行為，部分人推翻路上客貨車，還有人縱火燒餐廳、報攤、電單車和汽車，或砸毁店舖櫥窗。另有人用行人路上的鐵欄等擺路障，向警察防線放煙花、扔石頭。警方動用催淚彈、震撼彈、水炮驅逐示威者。

得獎攝記採訪被毆 無國界記者斥濫暴

內政部表示37名警察和憲兵在衝突中受傷，拘捕了9人，內政部長達爾馬寧指摘針對警察的暴力行為「不可接受」。不過，為法新社和法國知名攝影雜誌Polka工作的24歲敘利亞裔自由攝記哈勒比（Ameer Alhalbi），在報道衝突中遭警棍毆打，前額和鼻樑骨折受傷送院。哈勒比曾奪得2017年荷賽突發新聞組別的獎項。現場記者稱，哈勒比沒有戴頭盔或臂章，但有明確的攝記識認，並且都靠着牆邊工作。無國界記者譴責警察濫暴。

法國總統馬克龍所屬的共和前進黨為兌現改善國安、打擊犯罪的承諾，最近推新安全法，當中最具爭議的第24條表明，為了損害警員身心而在社交媒體上發放值班警員的圖像、照片，屬刑事。違法者可能會因分享警務人員的照片被判處最高一年徒刑，及罰款4.5萬歐元（41.7萬港元）。該法已於上周獲國民議會通過，將交參議院處理。

新聞從業員、公民組織等認為新法限制新聞自由、損害公民自由和知情自由，違背立國理念。加上近日有錄影片段揭發警察動用不必要武力對待黑人音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）、移民，更惹人質疑警暴不受監督。傳媒工會表示，這無異於給警察開綠燈，阻止記者和網民記錄警察濫暴濫權行為。

政府表示立法目的不在阻撓民眾攝錄、舉報警察不當行為。總理卡斯泰上周五（27日）表示，他將成立獨立委員會「協助重新草擬有關傳播警官圖像的爭議規定」。馬克龍強調尊重新聞和言論自由。

（彭博社/法新社/路透社/FRANCE 24）