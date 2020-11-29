英測試血液驗癌 每次可測50種病變

計劃明年中推行涉16.5萬人

英國國民保健服務（NHS）發表聲明，宣布已與美國加州保健企業Grail達成全球首項協議，在明年中為英格蘭地區16.5萬人展開Galleri血液測試，當中14萬人年齡50至79歲，他們都沒有患癌症狀，餘下2.5萬人則可能有癌症先兆。他們未來3年會每年接受血液測試1次，預計2023年有結果。當局希望到2025年，全國會有100萬人接受測試。

英格蘭現時約一半癌症是在第一期至第二期之間被發現，當局期望到2028年，比例會提升至四分之三。NHS總監史蒂文斯（Simon Stevens）說，英國每日有約1000宗新癌症個案，若能提早發現，特別是難以醫治的卵巢癌和胰臟癌，將有助挽救大量生命。

專家質疑有效性未全面確認

Galleri血液測試檢測人體內的分子變化，有專家質疑測試有效性未全面確認，當局是過早「擁抱」有關技術。Grail主要研究早期癌症檢測，獲多名科網猛人支持，投資者包括微軟創辦人蓋茨和亞馬遜創辦人貝索斯。

（衛報/CNN）