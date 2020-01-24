美CDC訂疫苗接種次序 料醫護安老院長者優先

全美醫護達2100萬 首批難應付

FDA下月10日將開會決定是否批准使用輝瑞和BioNTech研發的新冠疫苗，CDC上周五（27日）稱，將開會投票決定哪些人首先獲接種，護理人員及安老院長者等高風險染疫人士將列為優先考慮。聯邦衛生主管官員早前表示，醫護人員及染疫風險較高的老年人，都應該首先接種疫苗。然而，全美醫護人員高達2100萬人，第一批出爐的疫苗恐怕數量不足以應付需求。

聯合航空安排疫苗包機 一准用即分發

另外，《華爾街日報》報道，聯合航空上周五已開始安排包機運送首批輝瑞疫苗，疫苗一經FDA批准，就會迅速分發到各地，包括來往比利時布魯塞爾國際機場和美國芝加哥奧黑爾國際機場。報道又稱，輝瑞計劃在密歇根州和比利時的最終包裝線設置冷藏儲存站，每日會有數十班航班和數百班貨車負責運輸。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，將批准聯合航空於每班機攜帶1.5萬磅的乾冰，為平時上限的5倍。輝瑞疫苗必須存放於零下70℃的極低溫，物流技術要求頗高。

（華爾街日報/路透社）

（抗疫新階段）