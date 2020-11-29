瑞士今公投向企業問責 違人權損環境可遭索償

包括子公司供應商 涉全球1/3買賣

今次公投的倡議由逾130個民間團體聯盟發起，要求瑞士企業必須確保總公司、旗下子公司、供應商和合作伙伴，都要履行聯合國人權準則和一系列的國際環保標準。企業必須公開匯報例如供應商無法驗證工廠建築物安全、聘用童工等潛在風險，以及提出解決這些風險的辦法。萬一相關子公司、供應商等犯錯，相關受害人可入稟瑞士法院興訟，而這些瑞士企業都要承擔民事訴訟後果。

政府和商界批評倡議過於激進，將削弱企業競爭力，尤其是疫下疲弱的經濟環境。蘇黎世金融公司斯迪富的分析家奧伯許貝爾（Alain Oberhuber）說：「公投贊成將是一項里程碑，因為瑞士向來擁有親商的法律環境。」

雀巢稱難時刻監測合作伙伴

瑞士註冊公司及其子公司、供應商和合作伙伴總涉全球三分之一的商品交易。然而如商品交易巨頭嘉能可（Glencore）在剛果民主共和國、哥倫比亞等國的採礦業務常有污染、剝削勞工、村落遷徙卻缺乏關顧等問題；全球最大農藥生產商先正達（Syngenta ）的產品被指致癌風險高；瑞士的朱古力公司的非洲可可豆供應鏈存在童工問題等。著名朱古力生產商Barry Callebaut早前表示，與之合作的小農數以百萬計，定然會有問題存在，公投倘通過恐會不斷掀起官司。有15萬個供應商的世界大型食品生產商雀巢表示，它們連供應商每年要做2500至3000個審計，不可能時時刻刻確保每一個生意伙伴負責任。瑞士貿易與船務協會的秘書長舒爾希（Florence Schurch）則擔心，商家將因激進新法撤出瑞士。

要是公投反對，政府提出的較溫和法案將隨之生效。該法只要求企業密切監督其國際經營，自願式提交報告，惟若海外子公司或其供應商有何違反人權、環保事情，瑞士母公司毋須負上法律責任。

最新民調顯示，大部分選民傾向贊成民間團體的倡議。然而，要在瑞士展開民事訴訟並不容易。該國為了減少誣告，原告人須先繳付訟案的法律費用。原告人即使贏得賠償，仍要支付代表律師每小時400美元（3100港元）的帳單。

（彭博社/紐約時報/英國廣播公司）