美衣履網購商Zappos創辦人謝家華火災離世

謝家華創立的公司Downtown Partnership（DTP）發訃聞，確認謝家華在康湼狄格州於家人陪伴下離世，其代表律師表示謝家華是前往該州探訪家人時遇祝融。

Zappos 2009年獲亞馬遜12億元收購

謝家華出生於美國，父母是台灣移民，於哈佛大學電腦科學系畢業後，到甲骨文任職半年後，即於1996年自創廣告網絡公司，兩年後獲微軟以2.65億美元收購。他其後跟大學時結識、如今成創投界名人的台灣移民林君叡（Alfred Lin）合創投資公司，相中鞋類網購公司ShoeSite.com，1999年入股並易名為Zappos，更親任聯席行政總裁，將生意額1年多之內由160萬美元急升至860萬美元，公司2009年獲亞馬遜以12億美元收購，但他留任行政總裁至今年8月。

致力關注賭城都市改造

謝家華領導Zappos時已力撐拉斯維加斯的都市改造項目，包括在2013年將公司總部搬入舊市政廳大樓。他退休後原全力投身於「賭城」市中心活化，可惜壯志未酬。他曾說：「我決定停止追逐金錢，開始追逐熱情。」

（中央社/CNN）