英財相被揭瞞妻家族生意 或涉利益衝突

妻擁44億身家 超英女王

按公職人員規定，辛偉誠須要申報其近親——即包括配偶、父母、兄弟姊妹及姻親——的利益。不過，《衛報》發現，他申報時只提及妻子阿克沙塔（Akshata Murty）一人，而且單指她擁有一間英國小型風險投資公司。辛偉誠今年2月獲委任財相，去年7月出任財政部首席秘書時初次申報利益，那時已這樣申報。

然而，其妻父親穆爾蒂（N. R. Narayana Murthy）是印度第六大富豪、資訊科技公司印孚瑟斯（Infosys）的合伙人，穆爾蒂一家擁有該公司估值達17億鎊的股權，阿克沙塔本人就坐擁其中價值4.3億鎊（44.4億港元）的0.91%股權，每年獲數百萬鎊股息。相比之下，英女王估計身家才約3.5億鎊。

家族公司曾獲政府逾千萬合約

此外，印孚瑟斯在英國僱有約1萬員工，可受惠於辛偉誠的疫下保就業薪酬補貼計劃，而該公司自2015年跟英國政府各部門合計有總值2200萬鎊的合約，包括跟白廳簽有框架協議，可毋須競爭而取得合約。穆爾蒂也有與印度亞馬遜合資的公司，又是6間英國公司的的董事或持有股權。

曾任監督公職人員操守「公職人員行為規範委員會」主席的格雷厄姆指出，辛偉誠身為財相，有權決定政府財政和商業政策，故他申報個人及其密切親屬的利益甚為重要。財政部則表示辛偉誠遵守了一切申報利益程序，申報內容是由公務員與首相的獨立顧問決定，後者對辛偉誠申報的做法感到滿意。

（衛報）