美施壓親伊朗民兵施襲 伊拉克憂成磨心

德黑蘭曾促民兵克制 但遭拒

伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi） 正面對美國壓力，要求他加緊打擊境內獲伊朗支持的民兵，這些民兵過去一年多次用火箭炮攻擊美國在伊拉克的外交及軍事設施，本月17日，美國駐巴格達大使館所在的綠區，便遭民兵發射火箭炮攻擊，打破一個月前的停火承諾。早在9月底，美國國務卿蓬佩奧已致電伊拉克總理和總統，威脅若他們不能制止民兵施襲，便會關閉大使館。《華郵》引述華府高官稱，特朗普還向幕僚表示，假如有任何美國人死於與伊朗有關的襲擊行動，他會作出毁滅性的報復。

就在美國傳媒早前報道特朗普會見幕僚審視對伊朗採取軍事行動可能性後幾天，負責德黑蘭海外特別行動的伊朗「聖城旅」指揮官卡阿尼（Ismail Qaani）到訪巴格達，敦促親伊朗民兵及政治派系克制，警告他們在特朗普離任前勿加強攻擊美國目標。惟伊拉克民兵陣營持不同意見，民兵組織「正義聯盟」領袖卡扎利（Qais al-Khazali）回應稱：「美國人佔領了我們的國家，而非你的國家。我們不會再聽你的話，因為我們的動機是百分百民族主義。」

伊拉克問題專家吉亞德（Sajad Jiyad）說：「作為政府，我認為伊拉克人只希望他們能閉上眼睛，祈求這兩個月快過去。」

（華盛頓郵報）