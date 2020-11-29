沙特暫拒建交以色列 先等拜登上台

另因未獲親巴勒斯坦國王首肯

《華爾街日報》引述消息指出，穆罕默德未接受與以色列建交，主要因為美國大選結果，他希望未來利用有關建交協議，與拜登政府建立更穩固的關係，故現時不願採取相關行動。另一原因是穆罕默德與父親薩勒曼對尋求建國的巴勒斯坦議題上意見分歧，穆罕默德預計只要84歲的父親仍在生，在沒有達成巴勒斯坦建國的協議下，不會同意沙特與以色列建交。

拜登曾表示，他贊成阿拉伯國家與以色列關係正常化，但對沙特人權問題立場強硬，特別是穆罕默德被指主導暗殺異見記者卡舒吉一案上。沙特政府一名顧問稱，在美國新總統支持下達成協議，有助令拜登政府與利雅得之間關係更牢固。美國一名官員亦稱，沙特正設法修補它在華盛頓的形象，並爭取拜登和美國國會的好感。《金融時報》上周五引述消息報道，在特朗普連任失敗後，沙特已致力解決與卡塔爾3年來的外交危機，將結束對該國的封鎖，作為給予拜登政府的「禮物」。

金融時報：沙特欲解封卡塔爾「送禮」

關注中東事務的新聞網站「中東之眼」上周五亦引述知情人士報道，穆罕默德上周與內塔尼亞胡會面期間，表明不願應以色列要求攻擊伊朗核設施。報道指出，原因之一是他將國內最近兩次石油設施受襲，視為伊朗透過代理人（也門胡塞武裝）傳達的警告信息，另一原因是他認為拜登在與伊朗展開核談判前，對於海灣危機的首個反應是試圖為衝突降溫。沙特消息人士亦指出，在上周美、以、沙特三方會談中，內塔尼亞胡力主攻擊伊朗，但美國國務卿蓬佩奧當時沒有對有關攻擊作出承諾。

（華爾街日報/金融時報/中東之眼）