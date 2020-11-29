伊朗核主管遇刺 打亂拜登核談判盤算 德黑蘭質疑以色列趁美換屆前挑釁

遇襲喪生的法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）是伊朗首屈一指的核子科學家，生前擔任國防部轄下「防衛研究及創新組織」（SPND）主管。西方及以色列一直指控法赫里扎德是伊朗秘密研發核武技術的負責人，甚至稱為「伊朗核彈之父」。法赫里扎德前日在德黑蘭市郊遇上炸彈襲擊座駕，再被槍手伏擊身亡。

魯哈尼：看穿陰謀 適當時機報復

事件隨即成為中東局勢焦點。伊朗官方迅即把矛頭指向以色列，斥以色列是趁特朗普政府步入尾聲採取冒進動作，以求挑起戰爭。伊朗駐聯合國大使同日致函聯合國秘書長及安理會，質疑「有嚴肅迹象顯示以色列的責任」，警告美國和以色列不要在現屆美國政府的僅餘時間內採取「冒險主義的舉措」，伊朗會保留自衛權利。總統魯哈尼昨日點名指摘以色列是幕後黑手，但強調已看穿以方想要製造混亂的「陰謀圈套」，德黑蘭會等「適當時機」報復。最高領袖哈梅內伊則承諾會為法赫里扎德報仇，又指後者主導的核項目會繼續。

前中情局長促伊朗待負責任美政府上場

以軍前情報部門主管亞德林亦認同伊朗官方的評估。他說：「以特朗普在任所剩的僅餘時機，這種舉動或導致伊朗採取暴力回應，給予美方藉口帶頭攻擊伊朗核設施。」奧巴馬時代出任中情局局長的布倫南更直斥刺殺行動是「犯罪行徑和高度鹵莽」，帶來致命報復或新一輪地區衝突的風險，他敦促伊朗忍手不要還擊，「等待負責任的美國領導層回歸」。《紐時》亦指伊朗或寧願先等拜登上台，故目前難以判斷法赫里扎德之死會為地區局勢帶來什麼變化。

美國傳媒近期引述消息稱，特朗普曾考慮在拜登上台前攻擊伊朗核設施，只是為國務卿蓬佩奧等所阻，但據報以國軍方仍接獲指示要為美軍空襲伊朗作準備，但目前無法確定特朗普政府事前對這次暗殺行動有多知情。

拜登團隊暗示有意重啟核談判

拜登團隊已接連放風，暗示有意跟伊朗重啟核談判，例如國務卿提名人選布林肯8月曾稱，希望美國可跟伊朗建立「更有力和更長期」的更新版核協議。以色列總理內塔尼亞胡則警告不能重回舊核協議，敦促美國維持現時的高壓政策，以確保伊朗不會發展核武。儘管哈梅內伊上周表達對核談判成果的失望，但魯哈尼翌日即「唱好」稱，只要拜登同樣決心令緊張局勢降溫，「找出解決方法會是容易做到」。

（路透社/紐約時報/半島電視台）