美國防委員會11顧問被撤 包括基辛格

《外交政策》的報道訪問了3名現任和前任官員，而其他被逐出DPB的政界元老包括前眾議院多數派領袖坎托和前財政部次長麥考密克等，國防部周三證實報道。

相當軍方智庫 上月曾開會談制華

報道指出，DPB在國防部的決策過程並無具體角色，但類似專為軍方領袖而設的內部智庫，會定期就美國面臨的戰略國安最高層次威脅議題提供建議。目前所知最近一次開會是在10月，討論內容包括擬訂長期對華戰略和太空威懾等，同場還有中情局、國防部理論評估辦公室以及其他國防部政策高官的簡報。

白宮此前試圖把不時轉載右翼陰謀論組織QAnon的前空軍戰機機師奧格雷迪（Scott O'Grady）提名進DPB未果，卻又否決加入前國務卿賴斯等。《外交政策》引述一名匿名特朗普政府前高官指，如果像基辛格和賴斯等人都受到這種對待，「誰會想來做義工？」

（外交政策）

（2020美國大選）