特朗普：若選舉人投拜登將離白宮 傳媒：最接近承認落敗

周四是美國感恩節，特朗普按傳統向美軍演說後在白宮回應記者提問。被問及如果拜登獲選舉人團（Electoral College）正式確認勝選，他會否離開白宮，特朗普爽快回答：「當然我會。當然我會。你知道的。」今次是特朗普在投票日後首次接受記者提問，主流傳媒形容這是特朗普自投票日以來最接近認輸的言論。此前美國傳媒一直揣測特朗普會否拒絕卸任，擔心出現憲政危機，民主黨甚至表明有可能會以擅闖為名把特朗普趕出白宮。

選舉舞弊 「像第三世界國家」

然而，特朗普堅稱自己很難承認落敗，是因為選舉有舞弊：「這是個受操縱的選舉……在最高層面上。」他還聲言這種大型選舉舞弊永不應發生在美國，「我們就像個第三世界國家」。

儘管美國主流傳媒皆按點票結果推定民主黨的拜登成總統當選人，但特朗普迄今未肯認輸，並提出不同陰謀論。他的競選團隊亦以訴訟及向州議員施壓，尋求推翻選舉結果，至今無功而還。特朗普在資深共和黨人和商界施壓下，本周終不再阻撓拜登團隊的交接工作。

喬治亞兩參院議席未定 特朗普將赴拉票

美國總統誰屬是由選舉人團按大選每個州的投票結果投票決定，按目前點票結果，拜登可望以306張選舉人票對232票之差擊敗特朗普。拜登競選團隊發言人回應特朗普評論時稱，拜登獲306張選舉人票，各州會繼續證明那些結果，拜登將於明年1月20日宣誓就任總統。

美國政壇如今焦點開始轉向明年1月5日喬治亞州兩個聯邦參議員選舉的重新投票，該兩席在本月3日大選時未分勝負，要進入第二輪終極投票。共和黨人只要保住其中一席，即可維持參議院掌控權。特朗普稱，下周六（12月5日）將會到喬治亞州為兩名共和黨候選人拉票：「我想向民眾表示，不要感到失望，因為這場選舉尚未結束。」

（法新社/路透社）

（2020美國大選）