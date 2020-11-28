法警打黑人音樂人 室內投催淚彈

被指沒戴口罩 拳打腳踢

新聞網站Loopsider周四（26日）公開上周六（21日）事發時的閉路電視片段，顯示警員在製作室門口對澤克勒（Michel Zecler）拳打腳踢，又用警棍打他的頭和身體。澤克勒稱他遭種族主義言論羞辱，但不能確認對方是否真警員。澤克勒向同事求救後，他們終把警員趕離門口，惟警員卻打破窗戶，向單位內扔進催淚氣體罐，並要求增援，最後舉槍要求澤克勒及單位內其他人步出。澤克勒憶述當他們步出單位時再被警員毆打，以為自己會沒命。另一名受害人稱，直至有人大叫「攝影鏡頭」後，警員才停止動武。

澤克勒被帶返警署後一度被控暴力和拒捕罪名，後來檢察官撤控，改為調查涉案警員。澤克勒周四與律師到警察總部就事件提出投訴，希望涉案3名警員受到法律制裁。

馬克龍稱震驚 內政部長：將革職涉事警

事件曝光後惹來各界關注。巴黎市長伊達爾戈對事件表示震驚，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）周四稱尋求將涉事警員革職。法國黑人球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）上載澤克勒頭破血流的照片，稱要對種族主義說不。馬克龍除了表示震驚外，消息人士透露他周四與內政部長達爾馬寧討論對涉事者處以重罰。

法國近日發生多宗涉及警暴事件，包括周一清拆巴黎一個臨時難民營時，被批評使用過分暴力。就在連串類似事件曝光之際，法國政府尋求立法禁止公開警員的樣貌和個人資料，有輿論質疑今次事件若非有相關警員動武片段，過去一周所發生的事就不會曝光。澤克勒的代表律師亦表示，如果沒有澤克勒被打的影片，他可能就要入獄。

（衛報/BBC/中央社）