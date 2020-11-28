英格蘭下周三解封 英揆：將實施更嚴3級制

伯明翰曼徹斯特將列最嚴重級別

英格蘭於本月5日至下月2日實施封城措施，要求民眾除上學、購買必需品等原因外盡量留家。當局周四宣布，英格蘭解封後將沿用目前分為3級的疫情警戒級別，並相應採取較此前更嚴格的防疫措施。大部分地區解封後將列為疫情最嚴重的第三級及中等的第二級，其中倫敦和利物浦城區等地屬第二級，伯明翰、大曼徹斯特郡等地將為三級。相關防疫措施包括解封後仍不可在室內與其他家庭接觸等，估計約5500萬人受影響。各地警戒級別會每兩周檢討一次，當局會盡快向第三級地區提供大規模社區病毒檢測等措施。新政策將於下周在國會表決。

首相約翰遜稱，新政策旨在令基本傳染率（R rate）降至少於1，強調今次措施不是變相延續封城，各地商店與宗教場所等仍如常運作，而分級亦非無可改變。他又警告放寬防疫措施會令疫情失控，迫使全國要再次封城，深信嚴格控疫下，到明年4月疫情已大幅好轉。

當局促聖誕勿擁抱親吻長者

首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）早前在記者會上指出，國民聖誕期間的活動態度對疫情影響重大，促避免擁抱與親吻長者，以免散播病毒。

（BBC）

（抗疫新階段）