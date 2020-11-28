無症狀感染者急增 專家憂成疫情推手

韓國四成確診者無病徵

韓國疾病管理廳中央防疫對策本部的官員周四表示，該國估計無症狀感染者佔整體感染者比率，由6月時的兩、三成增至目前約四成；直至周四的數據顯示，確診人數達32318，故推算無症狀感染者有約1.3萬人。有防疫部門官員昨日透露，現時每3名確診者中約有兩人無病徵。官方昨日公布單日新增病例有569宗，是連續第二日破500宗。當局表示，天氣轉冷，民眾會有更長時間逗留在空氣不流通的室內地方，令傳播風險增加。保健福祉部中央事故收拾本部昨日宣布在全國多處增加「生活治療中心」，這類中心專門負責接收要隔離14日的無症狀及症狀輕微的確診者，目前共有13處，可容納約3000人，現時入住率已近54%。

除韓國外，日本新一輪爆發潮的無症狀感染者比例亦遠多於4月和7月的兩波高峰期，尤其是在40多歲的族群，相信是在工作場所及家庭中傳播。以東京都為例，目前有約19%確診者為無症狀感染者，高於7月時的14%。政府新冠感染對策小組會會長尾身茂昨日稱，該國已過了「單靠個人努力」防護的階段，認為應加強中央和地方政府的對策。

美CDC稱口罩減無病徵傳染

目前學界尚未確定確診個案的無症狀比例有多高，不過傾向認為這類感染者的病毒傳染性偏低，卻因無症狀而未知受感染，更容易在社區活動並傳播病毒，故不少專家擔心無症狀患者會成為疫情大流行的「無聲推手」。

美國CDC網站上周六（21日）的簡報稱，估計逾50%的傳染個案都是來自無症狀感染者，口罩有助減低相關傳播風險。CDC另外推算，24%傳播者從未出現症狀，35%則在出現症狀前傳播病毒，故按此假設，59%傳染個案是在傳染者沒有發病下發生。

各國公共衛生官員如今大多建議民眾無論有否感染症狀，仍應戴上口罩和保持社交距離，以減低傳播風險。韓國防疫部門官員便表示，口罩縱不能提供百分百保護，但具有高度防禦能力，「持續適當使用口罩，反是更佳防疫辦法」。

（MBC/日本時報/CNN/路透社）

（抗疫新階段）