領導核計劃多年 唯一遭原子能機構點名科學家

稱具重要角色 西方早盯上

法赫里扎德早年領導「阿馬德計劃」（Project Amad，又稱「希望計劃」），德黑蘭一直宣稱這是和平的民用核計劃，但以色列和西方指控那是尋求建立核武的軍事項目。美國早在2008年已宣布制裁法赫里扎德，而國際原子能機構（IAEA）2015年發表的伊朗核計劃「最終評估」中，法赫里扎德也是唯一被點名質疑的伊朗科學家。

以總理2018年首公開照片：記住那個名

IAEA評估稱，阿馬德計劃早在千禧年初已終結，但以色列總理內塔尼亞胡2018年指控伊朗發展核武時，點名法赫里扎德正以另一名目秘密領導核武研發，還公開聲稱是法赫里扎德的首張相片，明言外界要「記住那個名字」。美國《紐約時報》2015年時將法赫里扎德跟美國「原子彈之父」奧本海默相提並論。路透社引述一名西方外交官稱，「如果伊朗選擇（將濃縮鈾技術）武器化，法赫里扎德將以『伊朗核彈之父』之名為人所知」。

（路透社/以色列時報）