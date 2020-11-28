領導核計劃多年 唯一遭原子能機構點名科學家

【明報專訊】法赫里扎德表面名氣不高，但在西方和以色列的情報界早已盯上他。2014年，路透社便有專文介紹這位神秘的核科學家，並引述西方官員及專家表示法赫里扎德在伊朗核計劃有重要角色，在民用濃縮鈾項目的背後，主導研發核技術適用於安放彈頭的計劃，故被西方輿論稱為「伊朗核彈之父」。
稱具重要角色 西方早盯上
法赫里扎德早年領導「阿馬德計劃」（Project Amad，又稱「希望計劃」），德黑蘭一直宣稱這是和平的民用核計劃，但以色列和西方指控那是尋求建立核武的軍事項目。美國早在2008年已宣布制裁法赫里扎德，而國際原子能機構（IAEA）2015年發表的伊朗核計劃「最終評估」中，法赫里扎德也是唯一被點名質疑的伊朗科學家。
以總理2018年首公開照片：記住那個名
IAEA評估稱，阿馬德計劃早在千禧年初已終結，但以色列總理內塔尼亞胡2018年指控伊朗發展核武時，點名法赫里扎德正以另一名目秘密領導核武研發，還公開聲稱是法赫里扎德的首張相片，明言外界要「記住那個名字」。美國《紐約時報》2015年時將法赫里扎德跟美國「原子彈之父」奧本海默相提並論。路透社引述一名西方外交官稱，「如果伊朗選擇（將濃縮鈾技術）武器化，法赫里扎德將以『伊朗核彈之父』之名為人所知」。