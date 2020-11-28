伊朗核彈之父遭暗殺 軍方揚言報復 政府指控以色列所為 籲國際譴責

塔斯尼姆（Tasnim）通訊社和法斯社（Fars）引述安全部隊消息人士指，事發於德黑蘭省東部的阿布薩德（Absard），有「恐怖分子」炸毀一輛汽車後，再向法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）乘坐的汽車開槍，有目擊者指有「據稱是恐怖分子的3至4人被殺」。可見一架日產轎車的擋風玻璃和車身充斥孔洞，地面有大灘血迹。

先引爆炸彈再開槍 送院搶救不治

國防部隨後發表聲明，確認轄下「防衛研究及創新組織」（SPND）主管法赫里扎德的座駕遇襲，指「恐怖分子」與保安人員衝突後，法赫里扎德身受重傷被送院，回天乏術，成為「烈士」。

最高領袖哈梅內伊的軍事顧問德甘（Hossein Dehghan）聲言會反擊殺害法赫里扎德的兇手，又指摘美國特朗普政府在最後倒數時刻與以色列尋求加強對伊朗施壓，以引發全面戰爭；革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）也表明會為此報復。外長扎里夫宣稱可見到「以色列有份參與的重要迹象」，籲國際社會特別是歐盟「譴責這種國家恐怖主義行徑」。

以色列總理辦公室較早前對有關報道稱不作回應，但一直有傳內塔尼亞胡政府曾考慮暗殺法赫里扎德及其他伊朗核子科學家。在2010至2012年間，4名伊朗核子科學家被暗殺，另一人受傷，伊朗指控是以色列所為。另外，《紐約時報》本月中旬引述美方官員指，以色列特工在伊朗暗殺了蓋達二號人物阿卜杜拉，但德黑蘭否認後者身處境內。

網媒：以軍獲指示為美空襲伊朗準備

美國國防部拒絕評論事件。《紐時》上周一引述消息指，美國總統特朗普早前曾徵詢未來數周打擊伊朗主要核設施的選項，惟國務卿蓬佩奧等高級幕僚憂慮觸發更廣泛衝突，說服特朗普放棄。但網媒Axios周三引述以色列高官指，以軍最近數周接獲指示，要為美軍空襲伊朗的可能性作準備。

（法新社/路透社/BBC）