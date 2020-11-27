特朗普特赦前國安顧問弗林 民主黨轟濫權報答忠心盟友

《金融時報》：卸任前認輸迹象

弗林是少數在特別檢察官米勒就俄羅斯涉干預2016年美國大選的「通俄門」調查中認罪的特朗普盟友。他2017年底跟調查人員達成認罪協議，並就向FBI探員說謊的指控兩度認罪，以免就涉非法為土耳其游說而面對更嚴重控罪。惟今年1月弗林尋求撤回認罪協議，聲稱檢方誘騙他認罪，5月司法部提出撤控，8月華盛頓的哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院裁定，審理此案的法官有權拒批司法部的撤控動議。

外界都認為特朗普在明年1月卸任前會特赦數名政治盟友，弗林是其中之一。其他或獲特朗普特赦的包括因通俄門受查後、被判稅務詐騙等罪成的前競選經理馬納福特，受曼哈頓檢察辦公室調查的私人律師朱利亞尼，面對詐騙指控的白宮前首席策略師班農，及在「通俄門」中發假誓、作偽證罪成判囚，但已獲減刑的競選顧問斯通。

特赦決定受到民主黨人炮轟，眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）批評特朗普再次濫用特赦權力，報答選擇忠於特朗普多於美國的弗林；司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）批評今次特赦不當、沒有原則。眾議院議長佩洛西亦發聲明，批評今次是嚴重腐敗及明目張膽的濫權行為。共和黨人則認為對弗林的控罪是政治檢控。

（紐約時報/金融時報/路透社）