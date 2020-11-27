牛津認疫苗試驗出錯 恐影響審批 「九成」有效組別未涵年長者 專家質疑真正成效

阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學周一公布第三期臨牀測試結果，指出志願者先接種一半劑量的疫苗後，隔一個月或更長時間接種另一全劑量疫苗，即合共注射1.5劑量，這種情况有效保護率達九成，而另一組接種兩全劑量疫苗的志願者，有效比率為62%，兩組測試方案得出的平均有效率為70%。

部分志願者首劑劑量實際僅半

阿斯利康周一受訪稱，半劑量方案是錯誤造成，但藥廠在最初公布疫苗試驗結果的新聞稿並未提及這一點。該公司新藥物副總裁潘加洛斯（Menelas Pangalos）解釋，一名研究人員注意到志願者對注射的炎症反應沒那麼強烈，其後發現劑量錯誤，促使研究員分析發現劑量計算出錯。阿斯利康和牛津大學已通知英美及歐盟的監管機構，修改了研究設計，將半劑量組納入分析範圍。潘加洛斯認為這項出錯無關緊要，「即使你只相信兩次全劑量的數據，我們的疫苗的有效率都超過60%，仍然達到審批標準」。

藥廠：出錯無關緊要 仍達審批標準

牛津大學周三發聲明承認，製造和測量過程存在差異，臨牀後期階段出現錯誤劑量，一些志願者得到一半劑量，而非全劑。聲明強調已糾正製造問題。

另一個爭議是測試結果未能反映疫苗對年長者的效果。有「疫苗沙皇」之稱的美國白宮疫苗工作小組首席科學家斯拉維（Moncef Slaoui）周二透露，注射1.5劑疫苗的組別不包括55歲以上人士。阿斯利康此前沒有透露志願者的年齡層，斯拉維說：「疫苗實驗結果的效力差異可能是隨機的。」有美國傳媒認為，由於低劑量組別中沒有55歲以上者，年輕人比年長者有較強的免疫反應，因此低劑量組別看起來更有效，實際上或與劑量多少無關。

英國智庫組織Chatham House全球衛生計劃副研究員索爾茲伯里（David Salisbury）認為，從兩個組別得出平均有效比率，令人理解上感到混亂。《金融時報》指出，牛津疫苗在不同國家的試驗中，對照組也有差異，在英國沒注射新冠疫苗的志願者接種了腦膜炎球菌疫苗，巴西志願者則注射鹽水安慰劑，這種差異令人質疑數據參差不齊，難以總結成一個有說服力的有效結果。

種種問題可能削弱外界對測試結果的信心，或影響疫苗審批進度。輝瑞公司全球研發部門前總裁拉馬蒂納（John LaMattina）在Twitter稱，很難相信美國監管機構會給予一種「最佳劑量僅在2000多人身上試驗過的疫苗」緊急使用授權。

（金融時報/華爾街日報/紐約時報）

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