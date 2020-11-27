陳譚新執法三遇球王：技術超卓桀驁不馴

陳譚新是首名在世界盃執法的華人球證，三度在馬拉當拿有份落場的賽事執法，首次為1979年日本世青盃。當屆嶄露頭角的馬拉當拿助阿根廷隊封王，但令決賽主裁判陳譚新印象最深的，卻是這個19歲小子的傲氣。陳譚新憶述賽前檢查發現馬拉當拿戴有十字架頸鏈，依球例着他除下，豈料他堅拒，要由場監介入才平息：「他真的很有性格，卻恃才傲物。他是真球星，技術層面超卓，腳法甚至在比利之上，但生活不羈。」

陳譚新亦曾在國際足協任裁判導師，表示當年國際足協想找馬拉當拿任宣傳大使，卻礙於形象問題，而馬拉當拿亦無意擔任，陳譚新感嘆：「他太愛自由、不能受束縛吧，如今祝他在天堂快快活活。」

1982年率小保加訪港對陣精工

馬拉當拿以球場上激情聞名，評述員何輝稱，對方在場外同樣貫徹南美人個性：「當年我的朋友餐廳開幕，邀得他任嘉賓，原本氣氛歡愉，有大批球迷等候，但他行了一會突然離場，情緒難以捉摸。」何輝又稱，馬拉當拿以一己之力扭轉形勢，是百年一遇的球員。

馬拉當拿1982年訪港，率小保加踢表演賽，對陣本地甲組班霸精工，以2：0勝出。當時任評述的黃興桂，憶述自己當時仍是初哥，為能夠現場評述球王踢波感幸運。而據內地傳媒報道，馬拉當拿還曾最少六度到訪中國大陸。