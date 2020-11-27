球王遺言「不舒服」 小睡成永訣 痛失國家英雄 阿根廷舉國哀悼馬拉當拿3天

60歲的馬拉當拿（Diego Maradona）因心臟病發離世，其生前最後時刻的30分鐘昨曝光。與他通話的侄兒披露，「老馬」在吃早餐時表示感到不適，其後返回房間小睡。駐守在其家中的醫生及私人護士至服藥時間，卻發現他昏迷不醒。馬拉當拿在兩周前施腦部手術，其家人在他出院後，在家附近安排救護人員候命，事發時更有9輛救護車到現場，然而一代球王仍返魂乏術。當地檢察官指法醫初步檢查後，排除暴力及違法行為致死的可能，稍後將驗屍確定死因。

心臟病發 9輛救護車無力回天

《號角報》等阿根廷傳媒報道，馬拉當拿死因是急性肺水腫引發急性心臟衰竭，指潛在成因包括服用過量藥物或攝取過量酒精引發的副作用或併發症。馬拉當拿月初手術後因戒酒不良反應延遲出院，後獲轉介復康中心接受戒酒療程。

阿根廷各界悼念一代球王。總統費爾南德茲形容馬拉當拿「以雙手碰觸天空（意指創造奇蹟）但雙腳從未離開地面」；梵蒂岡發言人稱，出身阿根廷的教宗方濟各以禱告懷念他。

停靈總統府 悼念者：如親父喪

馬拉當拿的靈柩昨日運至總統府玫瑰宮，上面以阿根廷國旗、阿根廷國家隊及小保加（他曾效力的球會）的球衣覆蓋，大批球迷湧往送別，當局預計最終人數會超越百萬。另外也有大批民眾湧往小保加主場糖果盒球場悼念。22歲的蒙泰利（Cristian Montelli）左腿有馬拉當拿臉孔的紋身，他瞻仰靈柩後哭着受訪，形容馬拉當拿是自己人生遇到最偉大的事，「我愛他就像愛我父親，這就像我的父親去世了」。

馬拉當拿一生傳奇，但也不乏爭議。他在球場外屢傳有吸毒習慣，1991年吸食可卡因終曝光，被罰停賽15個月，1994年世界盃再驗出服食麻黃鹼而被逐出賽事。他1997年掛靴，3年後開始因健康問題入院，2007年更因酗酒送院治療，三度被謠傳離世，他同年現身電視節目，宣稱已戒除一切陋習，但仍多次出入醫院。

「上帝之手」門將：偉大但沒體育精神

論球場上的最大爭議，則莫過於1986年世界盃的「上帝之手」。該屆馬拉當拿帶領阿根廷隊在8強與英格蘭隊交手，下半場在禁區內與三獅門將施路頓爭球時，以前臂撞球入網先開紀錄，留下數十年爭議。施路頓仍憤憤不平，他昨在英國《每日郵報》專欄留下評論，他說：「馬拉當拿是偉大的，但就是沒體育精神。我最不喜歡他從沒道歉，亦從沒承認欺騙了世人。」

施路頓的同場隊友連尼加2006年曾訪問馬拉當拿，後者未有道歉，反指若時光倒流仍會重施故技：「是的，我是用了手。或許南美和歐洲足球的文化不同，我不認為這是欺騙。」連尼加昨說：「他是上代最佳球員，也是最具爭議的一位。度過了受祝福但混亂的一生，願他終在上帝手中安息。」