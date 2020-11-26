《華爾街》：美擬兩周隔離期減一周

漏網之魚恐現 當局稱值得

CDC新冠疫情應對事件經理沃克（Henry Walke）表示，當局正敲定隔離期新建議，可能縮短至7到10日，並有一次病毒檢測確保隔離者沒受感染；官員正討論具體隔離日數，以及相關人士須接受什麼類型的檢測才能結束隔離。他承認做法可能出現「漏網之魚」，未能發現一些確診者，但認為或是值得的取捨。目前美國衛生當局建議隔離期為14日，同時採取其他防疫措施如戴口罩、保持社交距離，阻止病毒散播。

隔離日數長短是基於研究發現患者感染病毒後多久才出現症狀而定，約50%人在感染後5至6日內出現病徵，9%在10日後，2%在14日後。部分公共衛生專家認為14日隔離對部分個案而言太長，又指出人們經過數月防疫限制後已感厭煩。惟有專家指出，對於隔離時間長短如何影響民眾遵守意願仍未經詳細研究。

輝瑞疫苗料「首周」供640萬劑

另外，美國官員周二稱，政府計劃當美國輝瑞與德國BioNTech研發的新冠疫苗獲批准緊急使用後第一個星期，就能分發640萬劑疫苗。美國食品及藥物管理局（FDA）下月10日將討論是否對批准使用該疫苗。

（華爾街日報/法新社）

（抗疫新階段）