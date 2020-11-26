主要經濟體「抗疫力」 紐日台三甲 大陸香港排第8及12 彭博社：關鍵在政府取信於民

新西蘭果斷封城 日本民眾自律

今次排名針對經濟規模逾2000億美元（約1.56萬億港元）的經濟體。榜上首10名的大部分國家地區都在示範最有效的抗疫策略，其中邊境控制影響是關鍵，如排第8的中國在疫情爆發早段封鎖湖北省，有助阻止病毒散播。有效的檢測和追蹤亦是大部分首10名國家或地區的特點，例如韓國在病毒出現短短數周後即推出國產檢測工具，又有接觸者追蹤人員。

居首的新西蘭關鍵在於果斷及迅速行動，例如在3月26日、出現首宗死亡病例前實施全國封城，及後撥出資源於檢測、追蹤及集中隔離以遏止地區傳播。排名第二的日本雖然個案多，且缺乏法律手段實施封城，但仍有其他抗疫強項，例如安排設有接觸者追蹤人員的公共衛生中心，民眾的信任和服從水平亦促使他們主動戴口罩和避免到人多之處。

頭十有8個屬民主社會

逾200多日沒本地病例的台灣，其優勢包括最初期即限制入境、利用資訊科技協助民眾防疫，讓民眾得以大致維持正常生活。在達成疫苗供應協議方面，日本有4項，也優於至今未達成任何疫苗認購協議的台灣。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日回應稱，基於談判需要而保密談判進度，強調台灣所得疫苗不少於別國。

英美等部分民主國家的抗疫表現落後於部分「專制」國家如中國和越南，但榜上前十有8個都屬於民主社會。彭博社指出，要在造成最小擾亂之下防疫成功，關鍵顯然不在要民眾屈從命令，而是政府要民眾高度信任和社會服從——以日韓為例，民眾信任政府及其指引，封城成非必須手段；新西蘭從一開始亦強調溝通，設立四級警戒系統讓民眾了解疫情演變下政府的做法和理由。墨爾本大學教授洛佩斯（Alan Lopez）稱，日本和北歐人社會的不平等很少而且很有紀律，讓該國行動更一致，故排名較高。

（彭博社/中央社）

（抗疫新階段）