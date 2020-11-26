被質疑舊思維 拜登：非奧巴馬第三任期

介紹外交國安團隊 稱「美國回歸」

前日跟拜登一同亮相的提名人選包括布林肯（國務卿）、蘇利文（白宮國家安全顧問）、馬約卡斯（國土安全部長）、海恩斯（國家情報總監）、托馬斯-格林菲爾德（駐聯合國大使）和克里（氣候問題總統特使）。拜登強調，「美國獨行」無法解決全球問題，其團隊的核心信念是「美國跟盟友合作時是最為強大」，未來會加強亞太地區的同盟。他又重點提到氣候變化議題，形容那會是未來在白宮戰情室議程的一部分，又表示會在12月公布氣候政策協調員及相關政策架構。

拜登至今的提名人選皆是奧巴馬時代的舊人馬，但他表明無法以舊思維和不變的習慣去應對現時跟奧巴馬時代大不相同的挑戰。他接受全國廣播公司（NBC）專訪時也強調，外交環境時移勢易，其政府不會成為奧巴馬第三任期。《紐約時報》提到，布林肯等拜登外交幕僚近年接連公開反思奧巴馬時代的外交政策，包括承認在回應中國挑戰上動作太慢，但指拜登政府的最大挑戰是如何平衡新舊思維。

習近平致電賀拜登 促合作尊重

共和黨主管外交和國安議題的資深參議員也質疑拜登的提名只會帶來舊思維。參院外交關係委員會資深成員魯比奧諷刺拜登的人選「會成為見證美國衰落有禮而守序的看門人」。參院軍事委員會成員科頓則引述曾在奧巴馬政府任職防長的蓋茨，批評拜登以往在「幾乎每一項」重大外交政策議題上犯錯，如今他找來一堆「擁抱熊貓派」（對華態度友好的外交決策或觀察者），只會加強其對華軟弱的本能。

另外，新華社昨報道，中國國家主席習近平向拜登發出賀電，表示推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待，希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社）