王室疫下年獲78億資助 開支欠透明示威者促查稅務

任命親信及修例 泰王親掌王室資產

2018年以前，泰國王室的財富一直由王室資產管理局（CPB）管理，管理該機構的委員會成員，大部分由泰王任命。CPB投資所得毋須繳稅，且用於供養整個王室，而非泰王一人。不過2016年哇集拉隆功繼位後，開始加強對王室資產的掌控。2017年，哇集拉隆功任命其私人秘書取代財長擔任CPB委員會主席，同年政府通過《王室資產法》修正案，授權泰王完全掌控CPB資產。2018年CPB發表聲明，確認已將所有資產「歸還」泰王，使他可以自行管理資金。

現在落到泰王手中的CPB資產，估計超過400億美元（3120億港元），他名下資產包括1.6萬畝土地，大多是一線房地產，包括與發展商簽署逾4萬份租賃合約。泰王亦持有泰國匯商銀行及皇象水泥集團分別23%及33%股份，共擁有股份價值90億美元。今年反對派調查泰王及其家人與僱員開支，揭露王室擁有38架飛機和直升機，反對派前進黨要求政府預算辦公室交代王室開支，惟一直石沉大海。

料擁 3120億 政府沒回應交代開支

雖然CPB的收入可以免稅，但泰王沒有這待遇，從2018年CPB宣布將資產轉交給泰王後，有關資產的投資收益應要繳稅。示威者上月到德國駐曼谷大使館，促請柏林政府調查泰王繳稅狀况，質疑長居德國的泰王是否應向德國繳納遺產稅。不過，在嚴厲的侮辱王室罪下，任何人要求查看泰王稅單都可能面對被控風險。

（金融時報/財富雜誌）