泰示威領袖控辱王室 近3年首次 有指15人接傳票 8000人集會促泰王交資產控制權

泰國《民族報》和法新社報道，泰國警方周二（24日）向12名示威領袖發出傳票，指控他們侮辱王室，這是泰國近兩年多以來首次引用刑法第112條的「侮辱王室罪」（lèse majesté）作出起訴。該條法例規定，任何人詆譭、侮辱或威脅泰王、王后、法定繼承人或攝政王，一旦罪成最高會被判15年監禁。報道指收到傳票的12人中，包括人權律師阿農（Arnon Nampha），以及學生領袖如巴利（Parit Chiwarak）和帕努莎亞（Panusaya Sithijirawattanakul）等，他們被指在9月19至20日示威期間犯法，必須在下周一（30日）前回覆傳票。路透社則引述警方消息人士指，當局向15名示威領袖發傳票，他們被指在9月和10月的示威活動中，曾發表涉及泰王行為、生活方式和花費等言論。

9月示威涉挑戰王室權力

事緣今年9月19日，法政大學學生號召示威，數萬名示威者由法政大學遊行到曼谷大皇宮外的皇家田廣場抗議，並高喊「政府下台、人民萬歲」等口號。示威者翌日到大皇宮遞交請願書要求修憲和改革君主制，有學生領袖在皇家田廣場旁地上一處位置鑲入一塊圓形金屬牌，表示國家「屬於人民，不屬泰王」，此舉被視為挑戰王室權力。首相巴育上周四（19日）曾發聲明警告，政府將加強行動，會用盡一切法律對違法的示威者採取行動。

總部設於法國巴黎的國際人權聯盟表示：「絕不能以侮辱王室罪將民主領袖和示威者定罪。」

巴利對法新社表示並不害怕，相信傳票一事能激起更多人參加周三集會。反對派昨號召在曼谷舉行集會，要求泰王哇集拉隆功交出王室資產控制權。哇集拉隆功登基後促成修例，全權控制王室資產管理局（CPB）高達300億美元（約2340億港元）的資產（見另稿）。示威者原定到CPB集會，但警方嚴陣佈防，示威者隨後將集會地點改到泰國匯商銀行（SCB）總部。泰王是該全國最大銀行的最大股東，持有逾23%股份。

團體稱連續抗議5天

警方表示，昨日集會約有8000人參與，大致和平進行。許多示威者穿着印有黃色鴨仔的衣服、帽及頭盔，呼應上周以充氣黃色鴨仔抵擋警方的水炮。一名28歲的示威者向路透社稱：「泰國匯商銀行的股份不應屬於泰王，而應屬於財政部，股息可以用來發展國家。」示威團體無懼政府警告將受到嚴厲制裁，宣布從周三起要連續抗議5天。

（法新社/路透社/曼谷郵報）