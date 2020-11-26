一代球王馬拉當拿逝世 帶領阿根廷奪世盃 「上帝之手」風波添傳奇

周三心臟病發 終年60歲

阿根廷著名報章Clarin在當地時間周三報道，馬拉當拿早上於位處布宜諾斯艾利斯的家中，突因心臟病發離世，其代表律師已確認其死訊。馬拉當拿在上月30日滿60歲時突然入院，其主診醫生透露是為移除腦部的血凝塊施手術，過程順利，病情亦已受控，當時建議嗜酒的他為健康着想，必須改變個人生活方式。馬拉當拿於1997年掛靴後，多次傳出健康出現問題，2004年傳出因肺部感染引致心臟病，一度呼吸困難及心跳停止。他在去年7月因肩部及膝蓋問題入院施手術，同年11月曾現身為近年多次出入醫院解畫：「我沒有死，每天也正在努力工作。事實上，我身體健康。」

馬拉當拿在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出生，1976年以16歲之齡首登職業舞台，為小阿根廷人上陣，之後效力過阿根廷班霸小保加，並在1982年以打破當時轉會費世界紀錄的約760萬美元，轉戰歐洲加盟西甲勁旅巴塞隆拿，但兩季後就改投意甲的拿玻里，其後再效力西維爾，球員生涯晚年回到阿根廷效力紐維爾舊生及小保加。

國家隊方面，馬拉當拿91次代表阿根廷隊攻入34球，於1986年墨西哥世界盃帶領阿根廷贏得冠軍，在8強對英格蘭隊時曾以「上帝之手」入球，成為球壇史上最大冤案之一。他掛靴後曾任教練，包括2008至2010年期間執教阿根廷國家隊，近年在阿根廷甲組聯賽執教甘拿斯亞。

比利：終有一日 天上一起踢球

馬拉當拿生前與巴西球王比利齊名，比利得悉其死訊後慨嘆，對「以這方式失去朋友」感到傷心，「終有一日，我們肯定會在天上一起踢球」。

（綜合報道）