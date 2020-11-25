兩華製路由器檢黑客「後門」

資訊安全新聞網站CyberNews的研究人員稱，在沃爾瑪獨家發售作為它們新一批平價系列產品的Jetstream路由器，以及一般在亞馬遜和eBay售賣的另一款中國品牌路由器Wavlink，都有類似可給黑客有機可乘的「後門」漏洞。報道稱，研究人員發現這些漏洞被頻密利用，包括注入病毒，令受影響網絡的電腦成為「殭屍電腦」，被控制用作大規模網絡襲擊，其中2016年涉及Twitter、有線新聞網絡（CNN）和Netflix等公司的襲擊，大部分發動襲擊的電子設備正是路由器。另外，Wavlink路由器被揭發能搜尋附近其他Wi-Fi網絡，甚至有能力連接。

可被利用作網絡襲擊

Wavlink的公司網頁顯示，其總部設於深圳，產品除了行銷美國，也在中國內地、香港和中東等銷售。報道又稱，Jetstream網上資料十分有限，只知它也會用另一名稱Ematic推出產品。報道引述沃爾瑪回應稱，Jetstream路由器暫時沽清，公司並未打算補充貨源。

報道提到，這類「後門」漏洞正是歐美國家禁制中國華為產品的原因之一。

（CyberNews）