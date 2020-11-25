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2020年11月25日星期三
國際新聞
美總務署展交接程序 特朗普允配合 稱未棄選舉結果抗爭 美媒：實質認輸
國安團隊現拉美裔部長及女情報總監
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里昂反封城
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【明報專訊】大批民眾周一（23日）在法國城市里昂示威，抗議政府實施嚴格抗疫限制措施，不少餐廳及夜店店主都參與示威，要求當局容許重開因疫情被下令關閉的店舖。
（法新社）
（抗疫新階段）
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