航企研「疫苗護照」 載檢測資訊 澳航：未來旅客登機前須打疫苗

澳航行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）周一接受澳洲傳媒訪問時表明，將修改對國際旅客的規定與條件，要求他們登機前必須接受疫苗注射。被問及國內航班有沒有類似需要，喬伊斯稱要視乎疫情，但稱進出澳洲的國際旅客或離境民眾有必要接種疫苗。澳航是首間大型航空公司提出有關規定，喬伊斯預計會成為全球航空業界的標準慣例，但其他航空公司稱疫苗面世後的外遊要求更新是為時尚早。

澳衛生部：接種疫苗將是入境條件

澳洲衛生部長亨特昨日（24日）亦稱，儘管就疫苗面世後的防疫方案「仍沒最終決定」，但稱接種疫苗或接受兩星期嚴格隔離將會是入境條件。

多國政府及航空公司目前正研究引入電子「疫苗護照」。IATA周一晚宣布其數碼健康通行證已進入研發最後階段，完成後可記錄病毒檢測和疫苗接種資訊，總幹事兼行政總裁朱尼亞克指出通行證再過數月就可面世，符合各國推行旅遊氣泡和公共衛生走廊的計劃。

IATA下月試用通行證系統

IATA下月將與國際航空集團（IAG）測試使用通行證系統，IAG旗下擁有英國航空、愛爾蘭航空和西班牙國家航空等，預計明年頭兩季分別在蘋果手機和Android系統推出 。旅客可用智能手機出示通行證，然後檢測及疫苗接種中心向旅客的智能手機發出全球認可的證書，按其外遊路線程式會顯示「可以旅行」狀態，即符合航空公司和移民部門對病毒檢測和疫苗接種的要求。

美國聯合航空正在倫敦和紐約的航班試用由世界經濟論壇研發的CommonPass應用程式，香港和新加坡的旅遊氣泡計劃亦考慮採用同類應用程式。

（法新社/悉尼先驅晨報/今日美國報）

（抗疫新階段）