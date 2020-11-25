勢獲兩黨認可 耶倫有望成首名女財長

《金融時報》引述消息人士指，耶倫8月曾向拜登及賀錦麗作簡報，介紹如何應對疫後經濟，尤其提到現時低利率環境勢維持一段長時間，為新一輪刺激經濟及投資帶來巨大的財政空間，頗獲拜登及賀錦麗認可。她同月還跟如今出任拜登交接團隊顧問的前副總統首席經濟顧問伯恩斯坦聯合投書《紐約時報》，呼籲更大規模的經濟刺激措施。

獲民主黨內進步派支持 政治上安全之選

民主、共和兩黨就刺激經濟方案的談判已拖延數月，雙方就金額存有分歧，新任財長將需要與勢將繼續控制參議院的共和黨人談判。在這情况下，耶倫被視為政治上「安全」的選擇，其提名很可能會得到部分共和黨參議員支持。耶倫政治上「安全」的另一要素是她也得到進步派的認可，盛傳進步派曾推動角逐財長的麻省參議員沃倫周一也公開表態，力撐耶倫會是該職位的「出色之選」。

耶倫具備應對經濟危機的經驗，她2010年出任聯儲局副主席，與時任主席伯南克合作，以維持超低利率等措施促進就業復蘇，令美國經濟漸從2008年金融海嘯後的低谷反彈。耶倫2014年「坐正」出掌聯儲局，到特朗普入主白宮後未獲延長任期，2018年卸任後到華府智庫布魯金斯學會出任名譽研究員。

（金融時報/紐約時報）