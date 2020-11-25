國安團隊現拉美裔部長及女情報總監

多人為「前朝」官員 象徵回歸多邊主義

今次公布的提名人選均為奧巴馬政府的前官員，被視為象徵回歸奧巴馬時代多邊主義路線。國務卿為競選團隊首席外交顧問、拜登多年心腹布林肯（Antony Blinken），國家安全顧問則由拜登的政策顧問蘇利文（Jake Sullivan）擔任。另一拜登長期盟友、前國務卿克里則將擔任氣候問題總統特使，《紐約時報》稱這反映新政府決心應對氣候變化問題。拜登亦提名國土安全部前副部長、古巴裔的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）出任國土安全部長，勢成首名拉美移民擔任此職。前副國家安全顧問及首名女性中情局副局長海恩斯（Avril Haines）則有望成為美國首名女性國家情報總監。駐聯合國大使由熟悉非洲事務的資深非裔女性外交官托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任，此職位亦被重新提升為內閣層級。

特朗普政策影響深遠 外交迴旋空間收窄

《華盛頓郵報》指出，有關人選均是獲兩黨尊重、富經驗的技術官僚，亦與不少共和黨人關係良好，較受爭議的人選如前國家安全顧問蘇珊賴斯、進步派參議員沃倫未獲提名入閣，料可避免政治爭拗；上述提名亦向國際社會發出信息，顯示美國將會回到穩健國際伙伴的角色。另外，這些前朝官員推動的政策在特朗普治下變得體無完膚，他們重新加入政府，反映拜登希望將特朗普的眾多政策推倒重來。

華府智庫昆西盡責經綸研究所主席巴塞維奇（Andrew Bacevich）質疑單單「回到正常」並不足夠，拜登團隊有否汲取特朗普上台的教訓，帶來國民期望的變革才是問題所在。政治新聞網站Politico的分析亦指，儘管拜登希望扭轉特朗普時代的外交政策，但後者影響深遠，例如特朗普將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，勢妨礙伊朗核協議重啟，缺乏政治迴旋的餘地。

（BBC/華盛頓郵報/Politico）