美總務署展交接程序 特朗普允配合 稱未棄選舉結果抗爭 美媒：實質認輸

總務署（GSA）署長墨菲（Emily Murphy）一直稱選戰結果未定，拒簽發交接文件，但她周一去信拜登，通知他能正式展開交接程序，意味拜登及其團隊可接觸政府機密文件及與政府官員會晤，也可獲發數百萬美元聯邦資金以支付交接期間的運作需要。墨菲在信中強調，她是獨立作出有關決定，過程中未受包括白宮在內的任何施壓，但她稱「我、家人和員工，甚至我的寵物都遭到來自網上和電話的威脅，以脅迫我過早作出這一決定」。她強調自己職責並非挑選或認證總統大選的勝方，決定展開交接程序是因為「有關法律挑戰和確認選舉結果的最新進展」。

總務署長：自己家人員工受威脅

《紐約時報》引述熟悉墨菲的一名同事稱，墨菲一直準備簽署交接文件，但在特朗普未認輸下，她需要一個適當理由才能這樣做。密歇根州驗票委員會周一確認拜登得票超過特朗普逾15萬張勝出，賓夕法尼亞州最高法院周一亦駁回特朗普團隊的訴訟，裁定約8000張信封上資料不全的郵寄選票應獲點算。上述進展被指令墨菲有理由決定啟動交接程序。

幕僚鼓勵特朗普承諾交權 毋須認輸

特朗普周一晚在Twitter表示，自己會繼續抗爭推翻選舉結果，「但為了國家最大利益，我建議墨菲和其團隊在有關初期程序上，做該做的事，我也已告訴我的團隊這麼做」。法新社指出，他不再反對協助拜登過渡團隊，是其迄今最接近認輸的言論。《華盛頓郵報》亦指出，特朗普接受總務署展開交接，等同投降。特朗普競選陣營一名高級顧問周一晚說：「他基本上剛認輸。那近乎你可能得到的讓步。」

《紐時》引述多名消息人士報道，特朗普一直抗拒展開權力交接，但白宮幕僚長梅多斯、白宮法律顧問西波隆和特朗普私人律師塞庫洛，均告訴特朗普應該要展開交接，但毋須說出「認輸」一字。一些幕僚稱，他們鼓勵特朗普發表講話，當中只談其任內成就，並承諾移交權力便可，毋須認輸。

共和黨不少國會議員近日先後要求特朗普展開交接，其中俄亥俄參議員波特曼周一稱，迄今沒有證據顯示有廣泛欺詐或違規足以扭轉任何州份的選舉結果。田納西參議員亞歷山大則指，特朗普應將國家放在首位，協助拜登交接。超過160名商界領袖周一亦發出聯署信「勸退」特朗普，警告延遲交接將威脅美國應對新冠疫情。

拜登團隊：很快與官員商討處理疫情

拜登團隊表示，墨菲的決定是必要一步，讓他們可展開處理國家面對的挑戰，包括控制疫情及令經濟重回正軌。拜登過渡團隊主管亞伯拉罕（Yohannes Abraham）稱，拜登幕僚很快會與特朗普政府官員見面，商討處理疫情、了解國家安全利益等。

（紐約時報/金融時報/華盛頓郵報）