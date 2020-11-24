世衛牽頭分發疫苗 富國預購搶先機

UNICEF周一表示，明年將把近20億劑新型冠狀病毒疫苗，分送往包括也門、阿富汗、布隆迪等參與COVAX的貧國。雖二十國集團（G20）領袖曾矢言公平分發新冠疫苗，不過富裕國家可能早已搶佔先機。早在疫苗臨牀實驗結束前，富國已直接向製藥公司購買超過50億劑疫苗，美英德等國更已安排下月接種。美國杜克大學一項研究指出，世界最貧窮國家可獲的疫苗不足8億劑。

英國現已訂購6款疫苗，合計逾3.5億劑，包括4000萬劑輝瑞疫苗、1億劑牛津疫苗，預計年底前分別有1000萬及400萬劑到貨。但輝瑞-BioNTech曾表明直至年底，最多只可生產5000萬劑供應全球。而Moderna同期則有2000萬劑供應不屬COVAX成員的美國。

默克爾憂窮國錯過獲疫苗時機

德國總理默克爾周日表示，擔心貧窮國家或會錯過獲得疫苗的機會。德國衛生部長施潘則表示，德國通過歐洲委員會、雙邊合約，確保將獲逾3億劑疫苗，足夠自用兼預留與別國分享。

（BBC/路透社/美國NPR）

（抗疫新階段）