美英德西最快下月打疫苗 牛津疫苗防護力70% 定價較輝瑞Moderna低

阿斯利康（AstraZeneca）昨公布與牛津大學合研的疫苗的臨牀實驗報告，表示參與實驗的逾兩萬人中，有半數人獲接種兩劑疫苗，其中只有30人確診新冠肺炎，無人病情嚴重或要入院；注射安慰劑的一萬多人之中則有101人確診。整個實驗計算出疫苗平均有70.4%保護功效。不過，倘兩劑均屬高劑量，預防作用只得62%；要是先注射低劑量，第二針改為高劑量，預防效果則達90%。

牛津疫苗防護力雖較輝瑞和Moderna（莫德納）研發的低，但仍通過申請緊急使用授權的門檻，且能以一般雪櫃溫度存放，預定售價僅約3鎊（31港元）。美國輝瑞與德國BioNTech合研的疫苗防護力達95%，約售15鎊（155港元）；美國生物科技公司Moderna研發的疫苗定價約25鎊（259港元），預防感染率有94.5%。

輝瑞-BioNTech疫苗已於上周五向美國、英國和歐洲申請授權使用。有「疫苗沙皇」之稱的美國白宮疫苗工作小組首席科學家斯拉維（Moncef Slaoui）周日受訪表示，美國食品及藥物管理局（FDA）疫苗諮詢委員會於12月10日開會討論是否批准輝瑞的新冠疫苗作緊急使用，一旦批准，24小時內可分發疫苗，即最快12月11日可接種。按此計劃，他預計將有七成或以上接種人士可於明年5月恢復正常生活。英國藥品和保健康產品管理局（MHRA）上周起評估輝瑞的疫苗，未設批核時限。而Moderna和牛津疫苗則尚未提交申請。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周一也表示該國希望可於聖誕前開始接種，到明年4月初復活節能恢復正常生活。英國《星期日電訊報》引述官方消息人士報道，當局可於本周批准使用輝瑞疫苗。報道稱，國民保健服務（NHS）受命準備12月1日起提供大規模接種。

澳研究：感染後「免疫記憶」8個月

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）周一表示，有理由對今年在歐洲獲得批准使用疫苗持樂觀態度，他已要求各地方州政府於下月中旬前準備好接種疫苗中心，一旦疫苗獲准使用，便可馬上開始接種。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）周日亦稱，該國準備設1.3萬個接種點從明年1月開始接種計劃。

現時未有數據顯示新冠疫苗保護力能維持多久，澳洲墨爾本蒙納士大學最新研究顯示，25名新冠病毒患者的「記憶B細胞」在感染後最少8個月（242天）內不會消失，記憶B細胞能「記住」病毒，並在再次接觸病毒時能引發產生抗體免再感染。這給疫苗的長期保護效果帶來了希望。

（衛報/路透社/BBC/金融時報）

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